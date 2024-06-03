В Грузии вступил в силу закон об иноагентах после преодоления вето Зурабишвили

Президент страны повторно отказалась утверждать этот документ.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили подписал закон об иноагентах после преодоления вето, наложенного на него президентом страны Саломе Зурабишвили. Об этом он заявил на брифинге.

«Я подписал закон о прозрачности иностранного влияния», — сказал он.

После преодоления вето закон должна была подписать президент Зурабишвили. Однако она повторно отказалась утверждать документ, в связи с чем это сделал спикер парламента Папуашвили. Так закон об иностранных агентах в Грузии вступил в силу.

Принятие закона об иноагентах в Грузии и вето Зурабишвили

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Известно, что документ предполагает присвоение статуса иноагента некоммерческим организациям и СМИ, которые на 20% финансируются из-за рубежа. Он также обязывает их ежегодно отчитываться о доходах.

Однако Зурабишвили 18 мая наложила на него вето, как ранее и обещала. При этом президент назвала закон «по сути и духу российским», а также противоречащим грузинской конституции и «всем европейским стандартам».

На минувшей неделе парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах. После этого с флагами США и Евросоюза вышли тысячи протестующих на улицы Тбилиси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Грузии заявили о мечтах вернуть в состав страны Абхазию и Южную Осетию. Тбилиси продолжает считать частично признанные республики своей территорией.