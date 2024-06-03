Не только маткапитал: какие выплаты можно получить на детей в 2024 году

Государство РФ предлагает гражданам обширную программу пособий.

Материальная поддержка семей с детьми — является важной частью для государства России. У родителей появляются новые возможности с каждым годом. Перечень выплат для них расширяется, также упрощается процедура получения. Какие выплаты на детей можно получить в 2024 году, сообщает издание URA.RU.

На финансовую поддержку в виде детского пособия могут претендовать родители и законные опекуны. Сумма варьируется от различных факторов.

Пособие при рождении ребенка

Данную выплату родители могут получить один раз. Она предоставляется, когда увеличиваются расходы при появлении малыша. При этом получить пособие может один из родителей вне зависимости работают или нет.

Сумма выплачивается в течение десяти рабочих дней как в СФР поступит информация о регистрации ребенка. Родители также могут подать заявление через «Госуслуги» или через работодателя.

Размер выплат для детей, рожденных до 31 января 2024 года составляет около 21 тысячи рублей. С 1 февраля 2024 года увеличивается практически до 23 тысяч рубля.

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Получить сумму по данному фактору могут как родители, так и родственники, ухаживающие за малышом.

В этом случае ребенок должен быть рожден не раньше 2023 года. Размер суммы зависит индивидуально: начиная от прожиточного минимума в регионе, заканчивая имуществом семьи. Однако данное пособие не суммируется с выплатами по безработице и не выплачивается в период их получения.

Его размер для неработающих составляет девять тысяч рублей с 1 февраля 2024 года. Для трудоустроенных варьируется от 9 до 40 тысяч рублей в зависимости от среднего заработка.

Пособие для детей от трех лет

Это ежемесячная выплата. Она рассчитана для поддержки нуждающихся семей, если доход человека оказывается менее двух прожиточных минимумов, рассчитанных на взрослого. Получить деньги можно как на первого, так и на второго ребенка. В некоторых случаях — на третьего. Размер равен детскому прожиточному минимуму в том регионе, где находится семья. В среднем это составляет около 16 тысяч рублей.

Для получения рекомендуется обратиться в местные органы социальной защиты.

Кроме того, семьи могут рассчитывать на материнский капитал, если первый ребенок родился, начиная с 2020 года, а второй, третий и другие с 2007-го.

В 2024 году сумма выплаты варьируется от 200 тысяч до 800 тысяч рублей. Размер зависит от региона, количества детей и других факторов.

Потратить материнский капитал семья может на улучшение жилищных условий, на образование детей, пенсионные накопления матери, а также оплатить услуги по уходу за детьми, к ним относится и дошкольное образование.

Получить сертификат о капитале необходимо через «Госуслуги».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что для женщин с двумя и более детьми планируют сократить рабочую неделю.