В России хотят сократить рабочую неделю для женщин с несовершеннолетними детьми

Законопроект о сокращении рабочей недели для женщин с двумя и более детьми планируют вынести на рассмотрение в Госдуму, о чем пишет агентство ТАСС со ссылкой на документ.

«Нужно создать нашим российским женщинам возможность заниматься детьми, ведь это вклад в здоровье детей, будущее семьи и страны», — подчеркнули в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива со стороны партии ЛДПР предполагает, что рабочее время для женщин с детьми до 18 лет сократится на один час в неделю, опустившись до 39. Причем здесь все же будет отдельный нюанс — это станет применимо только в том случае, если меньшая продолжительность рабочей недели не предполагается для них другими законами.

По мнению депутатов, решение по сокращению рабочего времени на один час для женщин с двумя детьми и более не ударит по работодателям. Речь о том, что они все еще будут заинтересованы в найме прекрасной половины человечества, а ощутимых последствий для рынка труда — не будет.

Авторы законопроекта также напомнили, что подобная категория граждан мало покрыта льготными мерами, хотя на момент Всероссийской переписи 2020 года в РФ в нее входили почти 18 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России могут значительно сократить рабочий день из-за сильной жары.