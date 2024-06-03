Глава МАГАТЭ Гросси назвал нестабильной ситуацию на Запорожской АЭС

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Гросси: на ЗАЭС подорваны все семь столпов ядерной защиты МАГАТЭ

Глава МАГАТЭ Гросси назвал нестабильной ситуацию на Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Недавно он также оценил возможность запуска станции в ближайшее время.

На Запорожской атомной электростанции подорваны все семь столпов ядерной защиты Международного агентства по атомной энергии, ситуация там нестабильна. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается нестабильной. Все семь столпов ядерной безопасности полностью или частично подорваны», — сказал он.

В понедельник, 3 июня, Рафаэль Гросси выступил на Совете управляющих МАГАТЭ в Вене. Текст его вступительного слова обнародован на официальном портале агентства.

На прошлой неделе в Калининграде состоялись переговоры Гросси и гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева. Ключевой темой на встрече стала безопасность Запорожской атомной электростанции. Стороны договорились продолжать контакты на регулярной основе. В свою очередь, Гросси заявил, что считает запуск ЗАЭС в данный момент невозможным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МАГАТЭ заявили об отключении Запорожской АЭС от основной линии питания. Гросси считает, что станция находится в ситуации опасности.

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