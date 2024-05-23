В МАГАТЭ заявили об отключении Запорожской АЭС от основной линии питания

Глава организации считает, что станция находится в ситуации опасности.
Фото: Полегенько Александр / ТАСС
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Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) отключилась от основной линии электроснабжения. Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в соцсети X.
Организация уточнила, что станция потеряла питание от линии 750 кВ. Причиной называется короткое замыкание.
«Станция теперь полагается на единственную резервную линию», — говорится в сообщении.
Пресс-служба Запорожской АЭС уточнила, что от станции была отключена линия «Днепропетровская», причины еще выясняются. Питание же подается от «Феросплавной» линии. Все блоки станции при этом остановлены и находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование продолжает обслуживаться при строгом контроле норм радиационной безопасности.
«Радиационный фон на станции и прилегающей территории без изменений и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков и не превышает естественных фоновых природных значений», — добавили в пресс-служба станции.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси между тем считает, что Запорожская АЭС по-прежнему находится в ситуации опасности «в условиях конфликта».
Накануне, 22 мая, украинские боевики атаковали территорию Запорожской атомной электростанции, применив дрон-камикадзе. В результате никто не пострадал и разрушений не зафиксировано. При этом за последние дни было зафиксировано несколько атак с применением беспилотников на жилые и социальные объекты в Энергодаре, рядом с которым находится ЗАЭС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что США передают Украине оборудование и проводят подготовку на случай возможных происшествий в ядерной сфере.
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