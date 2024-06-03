Лоза жизни: в Крыму посадили новые сорта винограда

Первый урожай будет собран приблизительно через 3-4 года.

В Крыму появится еще один виноградник «Массандры». Почва там каменистая, казалось бы, для сельского хозяйства не особо пригодная. Но виноделы уверены в успехе. Говорят, виноград, выращенный в таких сложных условиях, получается с более ярким вкусом и ароматом.

Возделывать будут семь сортов. Какими новинками обещают пополнить винную карту, рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.