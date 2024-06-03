Лоза жизни: в Крыму посадили новые сорта винограда
В Крыму посадили новые сорта винограда
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru
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Первый урожай будет собран приблизительно через 3-4 года.
В Крыму появится еще один виноградник «Массандры». Почва там каменистая, казалось бы, для сельского хозяйства не особо пригодная. Но виноделы уверены в успехе. Говорят, виноград, выращенный в таких сложных условиях, получается с более ярким вкусом и ароматом.
Возделывать будут семь сортов. Какими новинками обещают пополнить винную карту, рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.
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