Лоза жизни: в Крыму посадили новые сорта винограда

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В Крыму посадили новые сорта винограда

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin; 5-tv.ru

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Первый урожай будет собран приблизительно через 3-4 года.

В Крыму появится еще один виноградник «Массандры». Почва там каменистая, казалось бы, для сельского хозяйства не особо пригодная. Но виноделы уверены в успехе. Говорят, виноград, выращенный в таких сложных условиях, получается с более ярким вкусом и ароматом.

Возделывать будут семь сортов. Какими новинками обещают пополнить винную карту, рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

 

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