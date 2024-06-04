«До сих пор трясет»: дочь Кудрявцевой попала в больницу после детского праздника

Что произошло с наследницей знаменитости?

Дочь российской телеведущей Леры Кудрявцевой едва не пострадала во время праздничного мероприятия на открытом воздухе. Об этом знаменитость рассказала в своем Telegram-канале.

Рядом с местом празднования находилась вертолетная площадка. В какой-то момент все декорации посносило от сильного ветра, вызванного вертолетами, которые постоянно летали в этом районе. Гостям мероприятия пришлось бежать из опасной зоны.

«Меня до сих пор трясет. Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты. Руководство вообще понимает, что лопасти создают дикий ветер?»— возмутилась Кудрявцева в своем блоге.

Телеведущая отметила, что никто чудом не пострадал из-за этого инцидента. Однако неприятность все же случилась с наследницей звезды — девочка проглотила на празднике косточку от рыбы, из-за чего ее пришлось экстренно везти в больницу.

«Эндоскопия, рентген — лор, хирург. Короче, я на стрессе», — добавила телеведущая.

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