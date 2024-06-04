Картину Ивана Шишкина продали за рекордную сумму на аукционе в Москве

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 23 0

Сколько ценители искусства отдали за творчество великого русского художника?

Картину Ивана Шишкина продали за рекордную сумму на аукционе в Москве

Фото: © РИА Новости / Сергей Пятаков

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Картина «Девушка в сосновом бору» Ивана Шишкина была продана в Москве за 85 миллионов рублей, установив тем самым рекорд внутреннего рынка. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе столичного аукционного дома.

Картина размером около метра была написана живописцем под впечатлением от пейзажей Нарвы, где в конце 1880-х годов он жил и отдыхал. В 1897 году эта картина была приобретена частным лицом на выставке в Стокгольме и затем украшала интерьеры старинного поместья Блумбакка на западе Швеции.

Также на аукционе в Москве  было продано произведение искусства с подписью известного мариниста Ивана Айвазовского — «Утренний намаз. Ай-Петри при восходе солнца» (1893 год) за 95 миллионов рублей.

«Сравнивая результаты прошлых аукционов, мы наблюдаем тенденцию увеличения спроса на русскую классику, которая во все времена остается хорошей инвестицией, и в будущем продолжит только расти», — сообщил сооснователь Московского аукционного дома Сергей Подстаницкий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что гитару лидера рок-группы The Beatles Джона Леннона продали на аукционе.

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