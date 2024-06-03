Собянин рассказал об итогах чемпионата «Абилимпикс»

В финал десятого юбилейного чемпионата «Абилимпикс-2024» вышли 930 москвичей. Об этом рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Десятый год подряд чемпионат помогает людям с особенностями здоровья получить ценный профессиональный опыт и многим — начать карьеру. За это время в соревнованиях поучаствовали порядка восьми тысяч горожан», — рассказал мэр столицы.

В этом году участники чемпионата «Абилимпикс-2024» соревновались по расширенному списку из 62 компетенций. Среди них были как традиционные номинации, такие как производственные отрасли, сфера питания и творчество, так и новые современные компетенции, такие как разнообразные методы работы с информационными технологиями.

Финальный этап чемпионата «Абилимпикс-2024» состоится осенью текущего года. В нем лидирующие участники отборочного этапа будут бороться за право представлять Москву на общенациональном чемпионате.