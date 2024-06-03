Киркорову снова разрешили приезжать в Молдавию

|
Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 35 0

Артист не мог попасть в страну с 2022 года.

Киркорову снова разрешили приезжать в Молдавию

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Районный суд Кишинева отменил вынесенное ранее решение о запрете на въезд в Молдавию народному артисту России Филиппу Киркорову. Об этом сказано в документе, опубликованном на едином портале судебных инстанций.

«Аннулируется решение об отказе во въезде в Республику Молдова от 28 июля 2022 года, вынесенное отделом пограничной полиции Международного аэропорта Кишинева в отношении Филиппа Киркорова», — сказано в документе.

Однако на этом история может не закончится. В течение 30 дней решение можно обжаловать.

Въезд в страну артисту закрыли в 2022 году. Тогда молдавская оппозиционная партия «Шор» объявила о протестном митинге в Кишиневе, после которого должен был состояться концерт с участием Киркорова. Вице-председатель партии Марина Таубер заявила, что правоохранители сорвали мероприятия, сославшись на то, что партия не предоставила документацию о звуковом оборудовании. После этого депутата обвинили в незаконном финансировании «Шор». Киркоров также должен был дать показания в ее защиту.

Для звезды запрет на въезд в Молдавию был особо обидным из-за того, что с этой страной его связывает очень многое. Именно там он начинал свою карьеру, а в 2018 году даже получил звание народного артиста республики от президента Молдавии Игоря Додона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Филипп Киркоров вновь сменил имидж.

+15° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
89.38
-0.81 96.87
-0.92
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака: любовный гороскоп на лето 2024

Последние новости

0:14
«Деревенский вайб»: Бородина показала, как доит корову
23:53
Экс-разведчику США Скотту Риттеру не дали вылететь в Россию
23:41
«Во мне бьется два сердечка»: пережившая выкидыш блогер Акилова снова беременна
23:28
«Свои дела»: какая еще страна может отказаться от саммита в Швейцарии по Украине
23:18
Джордж Клуни опроверг намерение своего фонда преследовать журналистов из России
23:06
Киркорову снова разрешили приезжать в Молдавию

Сейчас читают

В Чехии начинают программу по отправке украинских беженцев на родину
Мова не в моде: почему украинские блогеры массово переходят на русский язык
«Очень много»: переживающая развод Нюша рассказала о чем мечтает
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео