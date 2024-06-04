Конференция по Украине в Швейцарии не должна оказаться антироссийской

У будущего саммита имеется три важные цели — включая ядерную безопасность.

Грядущий саммит по Украине в Швейцарии не должна стать антироссийской, о чем в беседе с агентством РИА Новости рассказал директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер.

«Но, прежде всего, очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие», — заявил Гремингер о первостепенной задаче будущего саммита.

Швейцарский эксперт подчеркнул, что конференция по мирному урегулированию на Украине преследует всего три важные цели. Первая — выложить на стол все мирные планы в открытом контексте. Вторая за собой преследует сразу три темы — ядерная и продовольственная безопасность, а также гуманитарные вопросы.

Последняя же цель заключена в запуске долгосрочного процесса и определении следующего шага. Только в случае достижения всех трех можно говорить об успехе, заключил швейцарский эксперт Томас Гремингер.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщал, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком качестве.

Ранее 5-tv.ru писал, что все больше государств объявляют о нежелании участвовать в будущей «мирной конференции» в Швейцарии.