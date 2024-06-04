«Чужеродны для организма»: чем опасны морепродукты для здоровья детей

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

Врач Буданцева: плохо приготовленные морепродукты могут грозить детям гепатитом

«Чужеродны для организма»: чем опасны морепродукты для здоровья детей

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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И как правильно их готовить, чтобы избежать последствий?

Употребление некоторых морепродуктов может грозить детям крайне неприятными последствиями и привести даже к анафилактическому шоку. Что можно пробовать ребенку из экзотических лакомств и как еда должна быть приготовлена, в беседе с NEWS.ru рассказала педиатр Светлана Буданцева.

Врач отмечает, что белки морепродуктов чужеродны для организма человека, и это накладывает сразу ряд ограничений. Поэтому подобные деликатесы стоит давать детям только с трех лет, когда у них уже сформирована иммунная система.

Если же у ребенка есть какая-то аллергия, то стоит пробовать морепродукты максимально осторожно с пятилетнего возраста. При этом подавать еду в сыром виде категорически нельзя.

«Блюда из морепродуктов для детей обязательно должны быть термически обработаны: сварены, потушены или приготовлены на пару», — объясняет врач.

Креветки, мидии и устрицы, приготовленные без предварительного потрошения, особенно вредны для здоровья человека, указывает специалист. Не стоит исключать, что они могут быть заражены паразитами и бактериальными инфекциями, что чревато серьезными заболеваниями, например, гепатитом.

Буданцева также отмечает, что в морской рыбе вроде тунца или северной щуки может содержаться много ртути. А в последние годы прибавилась еще одна проблема — микрочастицы пластика, которые находят в различных морских обитателях.

Ранее 5-tv.ru писал, как в консервах с печенью трески нашли двукратное превышение нормы мышьяка — это нашли у конкретного крупного производителя морепродуктов.

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