Вспышка нового вируса в Китае: среди очагов оказался Ухань

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 34 0

Среди симптомов — лихорадка и усталость.

В Китае обнаружили новый вирус

Фото: www.globallookpress.com/Li Ran

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Азиатский клещевой найровирус обнаружили в Китае

В Китае зафиксирована вспышка ALTNV — азиатского длиннохвостого клещевого найровируса. Среди очагов — город Ухань, где в 2019 году началась вспышка коронавирусной инфекции.

Новый вирус передается человеку через укусы клещей и вызывает симптомы, схожие с симптомами гриппа. Как сообщает New England Journal of Medicine, это усталость, лихорадка, проблемы с желудочно-кишечным трактом и высокая температура.

Как показало исследование ученых Государственной ключевой лаборатории в Пекине, всего у 10% пациентов из 3000 человек, обратившихся за помощью после укуса клещей, был обнаружен ALTNV. Все заболевшие выздоравливали, угрозы для их жизни не было. Однако при при одновременном заражении другим вирусом — DBV — болезнь протекает тяжелее, возникают осложнения дыхательной системы и работы почек.

По мнению исследователей, открытие нового вида вируса сможет помочь при диагностике болезней, возникающих после укусов клещей.

Ранее 5-tv.ru делал прогнозы по распространению лихорадки Западного Нила в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:25
Фаст-фэшн: молодое поколение переходит на «одноразовую» одежду
2:08
Вспышка нового вируса в Китае: среди очагов оказался Ухань
1:50
Подстерегает в офисе: туберкулез перестал быть болезнью маргиналов
1:17
Настю Каменских внесли в базу «Миротворца» за высказывания о русском языке
0:51
В Сочи в результате атаке безэкипажных катеров ВСУ пострадали восемь человек
0:48
Трамп сообщил об уничтожении девяти иранских кораблей

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
Будет жить в будке: Бьянка высказалась о месте мужчины в ее доме
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео