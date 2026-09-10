Вспышка нового вируса в Китае: среди очагов оказался Ухань

Азиатский клещевой найровирус обнаружили в Китае

В Китае зафиксирована вспышка ALTNV — азиатского длиннохвостого клещевого найровируса. Среди очагов — город Ухань, где в 2019 году началась вспышка коронавирусной инфекции.

Новый вирус передается человеку через укусы клещей и вызывает симптомы, схожие с симптомами гриппа. Как сообщает New England Journal of Medicine, это усталость, лихорадка, проблемы с желудочно-кишечным трактом и высокая температура.

Как показало исследование ученых Государственной ключевой лаборатории в Пекине, всего у 10% пациентов из 3000 человек, обратившихся за помощью после укуса клещей, был обнаружен ALTNV. Все заболевшие выздоравливали, угрозы для их жизни не было. Однако при при одновременном заражении другим вирусом — DBV — болезнь протекает тяжелее, возникают осложнения дыхательной системы и работы почек.

По мнению исследователей, открытие нового вида вируса сможет помочь при диагностике болезней, возникающих после укусов клещей.

Ранее 5-tv.ru делал прогнозы по распространению лихорадки Западного Нила в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.