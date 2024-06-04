Два в одном: как быстро протрезветь и избежать инсульта во время застолья

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 31 0

Терапевт Жито: прогулка на свежем воздухе во время банкета поможет протрезветь

Два в одном: как быстро протрезветь и избежать инсульта во время застолья

Фото: www.globallookpress.com / Valery Lukyanov

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Существует действенный способ, который убережет от неприятных последствий обильных возлияний.

Во время застолья с распитием алкогольных напитков и употреблением тяжелой пищи организм человека испытывает чрезмерную нагрузку, которая может привести к серьезным последствиям, например — инсульту. Чтобы его избежать, а заодно и протрезветь, следует периодически выходить на свежий воздух. Об этом сообщил врач-терапевт Алексей Жито в беседе с изданием NEWS.ru.

По его словам, таким образом можно обезопасить себя от самых разнообразных проблем.

«Подышать свежим воздухом на улице после или во время обильных возлияний и употребления тяжелой пищи — мяса, жирных салатов, десертов — очень полезно, даже обязательно. Во-первых, выходя из помещения, мы физически забываем про еду, мы не съедим, не выпьем лишнего, не нарвемся на гипертонический криз из-за алкоголя, на инсульт, приступ головной боли», — поясняет эксперт.

На свежем воздухе врач советует делать глубокие вдохи и выдохи. Также поможет небольшая разминка, которая быстрее выведет этанол из организма. Эта практика применима в любое время года.

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