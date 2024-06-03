Дезориентация, иллюзия, обмороки: что делать при головокружении

Неприятное состояние может быть симптомом многих болезней, которые необходимо вовремя предотвратить.

В медицинские учреждения все чаще обращаются люди с симптомом головокружения. Состояние дезориентации в пространстве может возникать по разным причинам, главное не оставлять его без внимания.

Обязательно нужна диагностика. Что конкретно нужно делать при постоянных головокружениях, рассказало агентство URA.RU.

Подготовка к врачу

Обязательно зафиксируйте длительность головокружений, частоту их появления и обстоятельства, при которых неприятные симптомы появились;

Запишите все принимаемые лекарства;

Подумайте и подготовьте список вопросов врачу.

Посещение терапевта

Не стесняйтесь подробно рассказывать о симптомах медику;

Терапевт скорее всего направит вас на консультацию к узкопрофильным специалистам: неврологу, отоларингологу или кардиологу. Не игнорируйте эти рекомендации;

Невролог должен оценить состояние центральной нервной системы. Отоларинголог проверит систему равновесия, связанную с ушами, а кардиолог проанализируют действие кровообращения:

Обследования

УЗИ — первичное исследование для оценки состояния сосудов:

МРТ — более точное исследование, которое способно выявить проблемы в структуре головного мозга;

После установления диагноза и начала лечения важно регулярно посещать врача для отслеживания динамики состояния и корректировки лечения при необходимости.

Для большей уверенности в точности диагноза можно обратиться к еще одному специалисту. Для того, чтобы минимизировать симптомы нужно поддерживать здоровый образ жизни.

А если состояние ухудшается, вызвать скорую помощь. Ведь головокружение может быть симптомом многих заболеваний, в том числе, тяжелых.

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