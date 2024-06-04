Алексей Франдетти уходит с должности главного режиссера театра «Ленком»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 39 0

Артист проработал на этом посту почти два года.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Актер и режиссер Алексей Франдетти уходит с поста главного режиссера театра «Ленком Марка Захарова». Эксклюзивные кадры с пресс-конференции предоставила корреспондент «Известий» Зоя Игумнова для 5-tv.ru.

Артист выразил благодарность руководству города и театра за то, что ему доверили такую ответственную должность. Франдетти также поблагодарил свой театр и коллег за два года плодотворной работы.

Тем не менее он заявил, что не прощается и будет продолжать поддерживать спектакли.

«Безусловно мы не прощаемся», — заверил артист.

Сейчас Франдетти активно работает над спектаклем «Кабаре Пушкин», который приурочен к 225-летию поэта Александра Пушкина. Он поставлен по мотивам цикла «Маленькие трагедии» и является своего рода прощанием артиста с театром «Ленком».

Известно, что у артиста был трехгодовой контракт, однако он решил закончить его раньше времени. Он отметил, что это было обоюдным решением.

Окончательно должность главного режиссера Франдетти покинет в июле этого года. При этом дальнейшая деятельность его будет связана с Театром эстрады. Артист уточнил, что свои планы он готов обсудить подробнее позже.

Ранее 5-tv.ru писал про открытие 97-го театрального сезона в «Ленкоме».

+21° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
89.38
-0.81 96.87
-0.92
У трех знаков лето 2024 выдастся тяжелым: сезонный гороскоп

Последние новости

17:40
В Британии сообщили о подготовке в НАТО плана на случай конфликта с Россией
17:31
Солнце, жара, скальпель: стоит ли делать пластическую операцию летом
17:23
В ФРГ сообщили о тайных уступках Байдена по строительству «Северного потока-2»
17:16
Потеряешь память и не сможешь ходить: насколько правдивы мифы о вреде наркоза
17:08
Власти Судана обсудят с Путиным создание логистического центра на Красном море
16:59
Алексей Франдетти уходит с должности главного режиссера театра «Ленком»

Сейчас читают

Бузова извинилась за откровенный образ на концерте в Уфе
Психолог рассказал, как спасти ребенка, которого буллят в школе
Роды или работа: что могло спровоцировать онкологию у Анастасии Заворотнюк
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео