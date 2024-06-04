Суд в Москве признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского

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Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

Легендарный российский политик покинул этот мир больше двух лет назад.

Суд в Москве признал Олега Эйдельштейна сыном Владимира Жириновского

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Никулинский районный суд Москвы рассмотрел иск Олега Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства политика Владимира Жириновского. Об этом сообщили 5-tv.ru в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил иск Эйдельштейна об установлении факта признания отцовства», — говорится в сообщении.

Суд в августе 2023 года отказал Эйдельштейну в рассмотрении соответствующего иска для вступления в наследство по причине уже вступившего в силу решения Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики по данному спору.

Тем не менее уже в феврале 2024 года в инстанцию была подана апелляционная жалоба от заинтересованного лица. После этого заявления Верховный суд КБР отменил свое решение.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года. Он скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Политик прославился не только как яркий спикер, превращающий свои выступления в настоящие шоу, но и как вдумчивый политик, умеющий анализировать события в стране и мире и давать точные прогнозы на будущее.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыто содержание последней записки Жириновского. Многие его тезисы о будущем сбылись с невероятной точностью.

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