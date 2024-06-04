В Кремле поприветствовали повышенный интерес Турции к БРИКС

Песков: Россия приветствует интерес Турции к присоединению к БРИКС
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Прежде Анкара заявила, что хочет стать членом объединения.
Россия приветствует повышенный интерес к межгосударственному объединению БРИКС стран-соседей, в том числе и Турции, пожелавшей вступить в сообщество. Такая инициатива будет обсуждаться на предстоящем саммите. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Мы, безусловно, все приветствуем такой повышенный интерес к БРИКС со стороны наших соседей, в том числе государств, таких важных наших партнеров как Турция. Эта тема будет на повестке саммита БРИКС, который будет под председательством России, готовимся очень активно», — сказал он.
Песков отметил, что БРИКС вряд ли сможет удовлетворить в полном объеме интерес всех желающих вступить в объединение стран, но сообщество заинтересовано в поддержании контактов с ними. Сейчас продумываются разные форматы такого сотрудничества, этот процесс растянут по времени.
Прежде глава МИД Турции Хакан Фидан во время визита в Китай заявил о желании Анкары вступить в БРИКС. Министр подчеркнул, что соответствующий вопрос будет обсуждаться на встрече министров стран-членов объединения, которая пройдет в Нижнем Новгороде.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Таиланд стремится стать участником БРИКС. Правительство королевства одобрило проект письма о намерении войти в объединение.
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