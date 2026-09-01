Эрдоган предложил Путину вместе запустить АЭС «Аккую»

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Мурад Устаров
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Работы на объекте находятся на завершающей стадии.

Когда Эрдоган и Путин откроют АЭС Аккую в Турции

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского лидера Владимира Путина вместе принять участие в церемонии запуска атомной электростанции «Аккую». С таким предложением он обратился в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

«Мы ждем (вас. – Прим.ред.), чтобы уже завершить строительство и ввести в строй станцию», - заявил глава государства.

Эрдоган подчеркнул, что возведение атомного объекта вышло на финишную прямую. Он также отметил, что после запуска АЭС Москва и Анкара приступят к реализации новых совместных инициатив, подготовка к которым, по его словам, уже ведется.

АЭС «Аккую» строится в турецкой провинции Мерсин. В ее составе – четыре энергоблока с реакторами, суммарная мощность которых достигнет почти пять тысяч мегаватт. Проект соответствует всем стандартам Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). Ожидается, что объект будет ежегодно производить около 35 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

Ранее глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал о планах открыть АЭС «Аккую» до конца этого года.

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Эрдоган предложил Путину вместе запустить АЭС «Аккую»

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