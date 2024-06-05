Талантлив во всем: Петросян раскрыл свое неожиданное увлечение из детства

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко Эксклюзив 27 0

Юморист Петросян в детстве увлекался фотографией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

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Артист по сей день хранит в своем доме свои творения. О чем идет речь?

Юморист Евгений Петросян эксклюзивно корреспонденту 5-tv.ru рассказал о том, что в детстве увлекался фотографией.

Он поделился, что интерес к фотоаппарату проявил еще в раннем возрасте. Артист не вспомнил точно, но уверил, что это было в районе обучения в первом классе.

Петросян также отметил, что сделанные много лет назад фотографии он хранит до сих пор. Евгений учился искусству фотографии самостоятельно, несмотря на то, что был совсем юным. Его стремление и интерес пересилили страх неизведанности и он начал творить.

«Вы знаете, у меня фотоаппарат был в шесть-семь лет. И у меня до сих пор эти фотокарточки. Я сам проявлял пленки, сам печатал фотографии. Я все сам, сам начал этим заниматься», — рассказал Евгений Петросян.

К сожалению, артист не поделился насколько велика его коллекция. Возможно, он расскажет об этом позднее.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Петросян вспомнил, как отказал Гайдаю и не стал Шуриком.

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