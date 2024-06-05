Starbucks захотел вернуться в Россию
В Роспатент было подано восемь заявок на регистрацию товарных знаков.
Фото, видео: Zuma\TASS / ТАСС; 5-tv.ru
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Американская компания Starbucks, покинувшая Россию два года назад, похоже готовит свое возвращение. По крайней мере, сегодня в Роспатент было подано восемь заявок на регистрацию товарных знаков.
В списке название корпорации — ее фирменные напитки и перечень услуг. Для юристов такой шаг компании понятен. Starbucks не хочет терять свои интеллектуальные активы, ведь по закону правовая защита товарных знаков, которые не используются правообладателем в течение трех лет, может быть аннулирована.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут развивать столичные бренды.
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