Starbucks захотел вернуться в Россию

Американская компания Starbucks, покинувшая Россию два года назад, похоже готовит свое возвращение. По крайней мере, сегодня в Роспатент было подано восемь заявок на регистрацию товарных знаков.

В списке название корпорации — ее фирменные напитки и перечень услуг. Для юристов такой шаг компании понятен. Starbucks не хочет терять свои интеллектуальные активы, ведь по закону правовая защита товарных знаков, которые не используются правообладателем в течение трех лет, может быть аннулирована.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как будут развивать столичные бренды.