Собянин рассказал о планах продвижения столичных брендов

Программа «Сделано в Москве» нацелена на продвижение продукции столичных производителей на маркетплейсах и в торговых сетях как внутри страны, так и за рубежом. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он напомнил, что задачу продвигать региональные бренды поставил в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

По мнению Собянина, московским предпринимателям есть что предложить потребителям. Их товары можно приобрести в первом флагманском магазине, который открылся в феврале в инновационном кластере «Ломоносов».

«Также столичные бренды принимают участие в различных отраслевых выставках и городских ярмарках. Как показывает практика, такие инициативы окупаются сторицей», — отметил градоначальник.