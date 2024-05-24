Собянин рассказал о планах продвижения столичных брендов

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 11 0

Московским предпринимателям есть что предложить потребителям.

Собянин рассказал о планах продвижения столичных брендов

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Программа «Сделано в Москве» нацелена на продвижение продукции столичных производителей на маркетплейсах и в торговых сетях как внутри страны, так и за рубежом. Об этом написал мэр города Сергей Собянин в своем личном блоге.

Он напомнил, что задачу продвигать региональные бренды поставил в послании Федеральному Собранию президент Владимир Путин.

По мнению Собянина, московским предпринимателям есть что предложить потребителям. Их товары можно приобрести в первом флагманском магазине, который открылся в феврале в инновационном кластере «Ломоносов».

«Также столичные бренды принимают участие в различных отраслевых выставках и городских ярмарках. Как показывает практика, такие инициативы окупаются сторицей», — отметил градоначальник.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
90.25
0.06 97.88
-0.02
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 мая по 2 и...

Последние новости

10:55
«Приснился вещий сон»: как экс-солистка «Тату» Юлия Волкова смогла победить рак
10:43
Есть дела поважнее: Байден может пропустить конференцию по Украине в Швейцарии
10:42
В Оренбургской области началось нашествие насекомых
10:34
Собянин рассказал о планах продвижения столичных брендов
10:22
«Жар-птица или фламинго?» — Боня опять опозорилась в Каннах из-за неудачного наряда
10:21
«Сербия не забудет»: Вучич поблагодарил Россию за позицию по резолюции о Сребренице

Сейчас читают

Стало известно в какую сумму обойдется родителям выпускной в 2024 году
Виталий Мутко: «40 процентов людей не возьмут ипотеку, даже если ставка будет нулевая»
Умирала в страшных муках. Сестру Фриске лечили от рака подпольным лекарством
Во славу победителям: прямая трансляция Парада Победы на Красной площади

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео