Россиянин Олег Кононенко первым в мире провел 1000 суток в космосе

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 11 0

С сентября 2023 года он находится уже в пятом по счету космическом полете.

Россиянин Олег Кононенко первым в мире провел 1000 суток в космосе

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Российский космонавт Олег Кононенко стал первым в мире человеком, который провел в космосе в 1000 суток. Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

«Сегодня в 00:00:20 по московскому времени космонавт Роскосмоса Олег Кононенко впервые в мире набрал 1000 суток по суммарной длительности космических полетов», — говорится в сообщении.

Нынешний полет стал пятым для Кононенко. В него он отправился в сентябре 2023 года. Когда космонавт вернется на Землю, то в сумме он проведет уже 1110 суток в космосе.

Кононенко уже имеет на своем счету мировой рекорд по длительности полетов. До этого лидерство держал другой российский космонавт Геннадий Падалка, набравший 878 суток за пять полетов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ребенок с аутизмом встретился с космонавтом Константином Борисовым. Семилетний Ярослав, для которого космос больше, чем просто увлечение, провел день в знаменитом звездном городке и, кажется, сделал еще один шаг к победе над болезнью.

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