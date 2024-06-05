«Отчаянно рыдаю»: Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременности

Певица опубликовала видео, где рассказала всю правду.

Певица Леди Гага опровергла слухи о своей беременности. Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта, а именно так звучит полное имя знаменитой артистки, опубликовала в одной из социальных сетей ролик, на котором в ироничной форме отвечает на подозрения фанатов о скором пополнении в звездном семействе.

В видео 38-летняя Гага цитирует песню своей подруги Тейлор Свифт: «Не беременна — просто отчаянно рыдаю в спортзале». Звезда также недвусмысленно дала понять, что ее тело — ее дело, и она не обязана соответствовать чужим представлениям или стандартам.

«Мне не нужно искать собственную эстетику. Я и есть эстетика. Уверена, что прямо сейчас кто-нибудь делает запрос в Pinterest, набирая все эпитеты, описывающие меня», — заявила певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Zivert также прокомментировала свой округлившийся живот.