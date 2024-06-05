Беременна или нет? Певица Zivert прокомментировала свой округлившийся живот

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 45 0

Zivert призналась, что беременна пиццей

Беременна или нет? Певица Zivert прокомментировала свой округлившийся живот

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Поклонники уже начали поздравлять певицу.

Певица Zivert спровоцировала слухи о своей беременности. Дело в том, что артистка опубликовала фотографию своего живота в личном блоге, и многие фанаты подумали, что она беременна.

Zivert показала округлившийся животZivert показала округлившийся живот. Instagram* / _zivert

Снимок певица сделала во время путешествия по Италии. На фото Zivert держит руку на прилично округлившемся животе, поэтому многие фанаты обрадовались и уже начали поздравлять своего кумира, но не тут-то было. Артистка уже успела ответить поклонникам. Она призналась, что действительно беременна, но не все так просто.

«Ребят молю! На вчерашнем фото в сторис я не беременна ребенком. Я беременна карбонарой и римской пиццей. Максимум, с чем меня можно поздравить, — это с хорошим аппетитом», — написала певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Zivert сообщила об уходе со сцены на полгода из-за болезни. Артистка отменила все выступления в России и Европе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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Беременна или нет? Певица Zivert прокомментировала свой округлившийся живот

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