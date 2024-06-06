Скандал с Сати Казановой и «Крокусом»: действительно ли певица хочет компенсацию за срыв концерта?

Звезда должна была выступать 24 марта, через два дня после теракта в концертном зале.

Слухи о том, что певица Сати Казанова требует больше полумиллиона рублей за отмену своего концерта в день траура по жертвам теракта в «Крокус Сити Холле», не имеют под собой никаких оснований. Об этом 5-tv.ru сообщил менеджер группы SATI ETHNICA Антон Глушнев.

По его словам, они «играют только большие концерты» и ни разу не связывались как с ивент-пространством Omega Events, так и с клубом «Баунс».

«Сати Казанова не выступает как сольный артист — в первую очередь выступает только как SATI ETHNICA», — подчеркнул Глушнев.

Он также добавил, что намерен разобраться в этом вопросе, а ходившие слухи назвал «сказками».

Некоторые источники утверждали, что экс-участница «Фабрики звезд» потребовала вернуть 614 тысяч рублей за аренду клуба «Баунс», в котором планировалось провести концерт 24 марта.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта 2024 года. Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Москве состоялся концерт «Пикника», его перенесли из-за теракта в «Крокусе».