Все из-за Тимоти Шаламе? Кайли Дженнер поразила фанатов своей ужасной худобой

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 29 0

Поклонники Кайли Дженнер посчитали, что модель слишком сильно похудела

Все из-за Тимоти Шаламе? Кайли Дженнер поразила фанатов своей ужасной худобой

Фото: www.globallookpress.com / Photo Image Press

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Неужели звезда морит себя голодом на фоне проблем с парнем?

Фигура бизнесвумен и модели Кайли Дженнер вызвала большой шквал обсуждения после ее фотографии в личном блоге. Поклонники подозревают, что она стала слишком худой.

Кайли Дженнер вместе с Кендалл ДженнерКайли Дженнер вместе с Кендалл Дженнер. Instagram* / kyliejenner

Звезда реалити-шоу поделилась снимком с отдыха на Мальорке, где она вместе со своей сестрой моделью Кендалл Дженнер. На ней был красный топ с глубоким декольте, который не скрывал особенностей ее фигуры, но для поклонников это стало тревожным знаком. По их мнению, модель слишком худая.

Они обеспокоились ее самочувствием и здоровьем, ведь раньше она выглядела лучше. Кто-то даже утверждает, что это из-за отношений с актером Тимоти Шаламе. Пару постоянно подозревают в расставании. Якобы сложности, которые возникли между звездами, могли стать причиной таких изменений во внешности.

Однако мнение разделили далеко не все фанаты. Остальные отметили, что сестры выглядят очень милыми и пожелали им хорошего отдыха.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезду реалити-шоу, бизнесвумен и модель Кайли Дженнер заподозрили в беременности.

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