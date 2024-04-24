Ох уж этот Тимоти Шаламе: Кайли Дженнер заподозрили в беременности

Голливудского актера, возможно, ждет сюрприз.

Звезду реалити-шоу, бизнесвумен и модель Кайли Дженнер заподозрили в беременности. Поклонники помнят, что знаменитость тщательно скрывала интересное положение уже дважды, а потом вдруг сообщала о появлении на свет малыша.

От рэпера Трэвиса Скотта она родила дочь Сторми и сына Эйра. Если слухи подтвердятся, Дженнер подарит ребенка актеру Тимоти Шаламе, пишет The Sun.

Главным поводом для подозрений стала фотография, на которой запечатлены все члены семьи Кайли. Дамы на снимке одеты нарядно, а она единственная предпочла спортивный стиль и даже не накрасилась и не уложила волосы.

Заядлая модница позировала с пучком, в свободном худи и шароварах. Фанаты тут же сделали вывод — прячет растущий живот, как и в прошлые два раза.

«Почему Кайли одета как для спортзала, когда все остальные собираются на похороны?»; «Она снова беременна и скрывает это»; «Кайли в своем фирменном спортивном костюме для беременных. Может, поэтому и удалила это фото», — пишут комментаторы на Reddit.

Не менее интригующим является вопрос, кто же станет отцом, если Дженнер все же беременна. В прошлом году она начала встречаться с Шаламе, минувшей осенью роман стал достоянием общественности.

Но недавно в СМИ заговорили о расставании звезд. Официально разрыв не подтвержден, но и совместных выходов в свет у них не было уже долгое время.

Инсайдеры заявляют, что они уже не вместе. По их данным, плотные графики и карьерные амбиции развели знаменитостей, заставив взять перерыв в отношениях — не исключено, что если ситуация изменится, то они воссоединятся.

Ранее 5-tv.ru писал о личной драме Ким Кардашьян.