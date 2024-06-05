Банк «РОССИЯ» и холдинг «Новосталь-М» заключили соглашение о сотрудничестве

Акционерный банк «РОССИЯ» и металлургический холдинг «Новосталь-М» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение, подписанное заместителем председателя правления банка Александром Шаленковым и акционером холдинга Иваном Демченко, предусматривает развитие сотрудничества в сфере комплексного банковского обслуживания, расширение финансирования различных проектов холдинга, а также предоставление услуг расчетно-кассового обслуживания.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в рамках программ розничного кредитования для сотрудников компании «Новосталь-М».

Стоит отметить, что банк «РОССИЯ» рассматривает поддержку отечественной промышленности как одно из своих приоритетных направлений.

«Наше партнерство с холдингом „Новосталь-М“ усилит его позиции в металлургической отрасли. Уже сейчас холдинг является крупнейшим производителем катанки в России и входит в тройку мировых лидеров в этом сегменте. Финансирование Банка будет способствовать увеличению объемов экспорта продукции Холдинга для зарубежных покупателей», — сказал Александр Шаленков.

Петербургский международный экономический форум

В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.

С 2006 года форум проходит под патронажем и при участии президента России Владимира Путина. С этой же даты основной площадкой для проведения мероприятия стал «Экспофорум». Традиционное пленарное заседание, на котором выступит российский лидер, запланировано на 7 июня.