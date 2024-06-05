В поисках талантов: в России появятся фестивали для учеников музыкальных школ

Депутат Гарифуллина: в России появятся фестивали для учеников музыкальных школ
Фото: www.globallookpress.com / Matthias Bein
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Они нацелены на поиск новых молодых дарований.
С 2024 года в России будут проводиться фестивали для учеников музыкальных школ, которые помогут детям пробиться на большую сцену. Первым подобным мероприятием станет концерт «Юные виртуозы Казани — 2024», об этом агентству URA.RU рассказала директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной Ляйля Гарифуллина.
«У нас в планах — охватить конкурсами сначала Республику Татарстан, а дальше — Россию. Фестивали, подобные казанскому, могут проводиться в Москве. Мы будем по всей стране отбирать и поднимать новые имена, знакомить публику с ними», — рассказала о планах Ляйля.
Для участников таких фестивалей даже будет учреждена специальная премия. По словам авторов инициативы, ученики музыкальных школ нуждаются в поддержке, так как в последние десятилетия им уделяется мало внимания.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что образовательная платформа Сферум подвела итоги работы в этом учебном году.
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