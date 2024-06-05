Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Премьер Индии Моди подал в отставку перед формированием нового правительства

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Hindustan Times

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Он продолжит выполнять свои обязанности до формирования нового состава кабмина.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку. Перед этим он рекомендовал кабмину роспуск нижней палаты парламента. Об этом сообщается на сайте секретариата президента Драупади Мурму.

«Моди встретился сегодня с президентом и подал в отставку вместе с кабинетом министров. Президент приняла отставку», — говорится в пресс-релизе.

Мурму при этом попросила Моди и членов правительства Индии продолжать работу до вступления в должность нового состава кабмина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Индия заявила о планах участвовать в конференции по Украине в Швейцарии. Моди подчеркивал намерение Дели представлять интересы стран Глобального Юга и их дискурс о ситуации в Незалежной. При этом премьер-министр не уточнял, будет ли лично участвовать в саммите.

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