Индия заявила о планах участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

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Евгения Романова
Евгения Романова 36 0

Премьер Моди: Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Индия заявила о планах участвовать в конференции по Украине в Швейцарии

Фото: Sachelle Babbar / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Страна намерена представлять интересы стран Глобального Юга на саммите.

Индия будет участвовать в конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в середине июня. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди.

«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития», — приводит газета The Siasat Daily его слова.

Моди подчеркнул, что Индия на конференции будет представлять интересы стран Глобального Юга и их дискурс о ситуации на Украине. При этом премьер-министр не уточнил, примет ли он участие в саммите лично, но отметил: уровень представительства «будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств».

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Конференция в Швейцарии по Украине

В швейцарском городе Бюргеншток конференция пройдет 15–16 июня. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин прежде сообщал, что представителей от Москвы не будет ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Ее содержание ранее уже прокомментировала российская сторона, назвав прописанные в плане требования неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ЮАР Сирил Рамафоса отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии.

Тема:
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