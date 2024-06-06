Стример YokoBovich получила 5,5 года колонии

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 28 0

Анна Бажутова признана виновной в распространении фейков о ВС РФ.

Стример YokoBovich получила 5,5 года колонии

Фото: Telegram / Суды общей юрисдикции города / moscowcourts

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Стримера Анну Бажутову, более известную в Сети как YokoBovich, приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы за фейки о российской армии в одном из своих стримов. Об этом сообщает в пресс-службе столичных судов.

«В ходе публичной видеотрансляции неограниченному кругу лиц посредством видеостримингового сервиса „Твич“, под псевдонимом YokoBovich, действовала по мотиву политической ненависти и вражды», — говорится в публикации.

Отмечается, что Бажутова сознательно дискредитировала государственную власть и армию. Она признана виновной в совершении преступления по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»).

Данный приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленный законом срок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве задержан один участник банды Басаева за нападение на Буденновск.

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Стример YokoBovich получила 5,5 года колонии

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