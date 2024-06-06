Владимир Путин приехал в Царское Село

Президент РФ Владимир Путин посещает Государственный музей-заповедник «Царское Село» — там его познакомят с воссозданными залами второго этажа Музея-лицея имени Александра Пушкина, а также с выставкой «Поэт и царь», посвященной 225-летию со дня рождения русского классика.

В Царском Селе президента встретили его помощник Владимир Мединский, губернатор Петербурга Александр Беглов, министр культуры РФ Ольга Любимова, а также директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов.

В музее-заповеднике главу российского государства ознакомят с воссозданными залами второго этажа музея-лицея имени Александра Пушкина, а еще с выставкой «Поэт и царь», которая посвящена 225-летию со дня рождения русского поэта.

Выставка «Поэт и царь» — совместный проект музея-заповедника «Царское Село» и Всероссийского музея А. С. Пушкина. Проект реализуется при поддержке российского Минкультуры. Для посетителей выставка откроется 7 июня, она продлится до сентября.