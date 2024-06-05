Спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» представят в рамках ПМЭФ-2024

Представление проведут под открытым небом.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков
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На Дворцовой площади 6 июня в 20:00 состоится музыкально-поэтический спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» по мотивам произведения Александра Пушкина. Спектакль представит Театр имени Ленсовета и Капелла Санкт-Петербурга в рамках ПМЭФ-2024.
Постановку проведут под открытым небом, посмотреть бесплатно смогут как участники форума, так и гости.
Премьера спектакля прошла в декабре 2022 года и получила множество положительных отзывов. Его создателей также удостоили Премии Правительства Санкт-Петербурга в номинации «Театральное искусство».
Автором идеи была народная артистка России Лариса Луппиан, а режиссером — народный артист России Олег Леваков.
«Ценно, что в программе такого масштабного делового события — знакомство с представлением нашего театра», — поделилась Лариса Луппиан.
Во время спектакля для гостей исполнит музыкальные произведения Симфонический оркестр Капеллы Санкт-Петербурга.
В Северной столице проходит XXVII Петербургский международный экономический форум. Участие в нем принимают более 17 тысяч представителей из 136 стран мира. В этом году основной темой ПМЭФ стала «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Спикеры и эксперты обсуждают, в том числе, ключевые тенденции и перспективы развития российской и глобальной экономик.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что на встрече президента России Владимира Путина с главами мировых информагентств будут также присутствовать представители недружественных стран.
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