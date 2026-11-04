Собянин: «ВДНХ Экспо» будет самым высокотехнологичным экспоцентром России

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Василиса Власова
Василиса Власова 48 0

Каждый год площадку посещают более 30 миллионов человек со всей России.

Сколько людей в год посещают ВДНХ

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Каждый год ВДНХ посещают более 30 миллионов человек со всей России. Там регулярно появляются новые пространства для обучения, экспозиций и гастрономии. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Сейчас ведем масштабные работы по строительству конгрессно-выставочного центра „ВДНХ ЭКСПО“, который объединит концертно-конгрессный павильон № 70 „Монреальский“, реконструированный выставочный павильон № 75, а также новый монументальный выставочный павильон № 69», — отметил Собянин.

К существующим площадкам добавятся новые.

«Также на ВДНХ открылись сразу две площадки Биокластера — проекта Биологического музея им. К. А. Тимирязева о науке и жизни», — добавил мэр.

По словам Собянина, основные работы над «ВДНХ ЭКСПО» планируется завершить до конца текущего года, и этот объект станет самым современным высокотехнологичным экспоцентром в России.

Мэр столицы добавил, что Москва открывает свои выставочные площадки для проектов регионального, федерального и международного уровня, а также создает самые лучшие условия для прямого общения музеев с посетителями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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