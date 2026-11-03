Собянин рассказал о планах цифрового развития Москвы на три года

Ежегодно в российской столице реализуется больше 300 цифровых проектов. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, лучшие идеи в итоге становятся повседневной жизнью жителей города. Более того, некоторые проекты успешно реализуются в других регионах России.

Сергей Собянин добавил, что работа в этом направлении будет продолжена. На ближайшие три года в бюджете Москвы заложены 703 миллиарда рублей на развитие цифровой среды. Эти средства, как отметил мэр, будут направлены, например, на расширение городских электронных услуг.

Также продолжит развиваться и ядро столичной цифровой экосистемы — портал mos.ru. Особое внимание при модернизации власти столицы уделят использованию искусственного интеллекта (ИИ). В рамках масштабных обновлений, как заметил мэр города, у цифрового ассистента «Москва» появятся новые функции.

В конце 2025 года в «Московской электронной школе» («МЭШ») расширили функционал образовательного ИИ-сервиса «Цифровой учитель». Благодаря чему ученики столичных образовательных учреждения смогли использовать ИИ для углубленного изучения четырех ключевых предметов: английского языка, математики, физики и информатики. Эти сервисы уже продемонстрировали высокую востребованность среди учащихся средней школы и образовательного сообщества.

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