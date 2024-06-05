В Великом Новгороде утонули четверо студентов из Индии

В Великом Новгороде четыре студента из Индии утонули в реке Волхов. Как рассказали очевидцы, компания из пяти человек решила искупаться, и в какой-то момент одну из девушек стало сносить течением. Другие бросились ей на помощь, но сами стали жертвами стихии.

Спастись удалось только одному мужчине. Сейчас он в больнице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Химках утонул рэпер Ian Hopeless. Он был в компании студентки Софии Коваленко, с которой встретился после общения на сайте знакомств. Они отправились вместе отдохнуть на берег реки. Погода была жаркая, достигала 29 градусов.

Пара решила искупаться в прохладной воде. Рэпер доплыл до середины реки Клязьма и через некоторое время начал тонуть. Люди, которые оказались поблизости, заметили, что происходит, и бросились на помощь. Однако смогли спасти только девушку.