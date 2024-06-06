Шойгу заявил о появлении новых лагерей подготовки боевиков в Афганистане

Секретарь Совбеза РФ выразил обеспокоенность ситуацией в регионе.

Страны Запада снова пытаются закрепиться в Афганистане, там появляются новые лагеря подготовки боевиков. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.

«Вызывает глубокую обеспокоенность положение в Афганистане. Наблюдается стремление англосаксов закрепиться в регионе после позорного бегства из страны в 2020 году», — сказал он в ходе заседания комитета секретарей Совбезов ОДКБ, которое проходит в Алма-Ате.

Шойгу подчеркнул, что в Афганистане появляются новые лагеря подготовки боевиков, вместе с тем продолжается переброска террористов из Сирии и Ирака. По словам секретаря Совбеза РФ, растет риск распространения терроризма за пределы этой страны. В этой связи необходимы эффективные меры по стабилизации ситуации в Афганистане, которая вряд ли возможна без полноценного участия местных властей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что талибы* прибыли на ПМЭФ для расширения сотрудничества с Россией. Министр социальных дел Афганистана Аль Хаимула Ханнан Омари перечислил главные интересы страны на Петербургском международном экономическом форуме.

* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность