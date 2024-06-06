«Долгожданное и вымоленное чудо»: Сати Казанова скоро станет мамой

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 37 0

Певица Сати Казанова объявила о своей беременности

«Долгожданное и вымоленное чудо»: Сати Казанова скоро станет мамой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Когда певица будет рожать?

Певица Сати Казанова поделилась радостной новостью — она наконец-то станет мамой. Округлившийся живот 41-летней звезды привлек внимание ее подписчиков.

«Очень долгожданное и вымоленное чудо. И дар. Когда-нибудь, возможно, я напишу книгу о том, как все было… А пока просто пожелайте нам здоровья и сил», — прокомментировала долгожданную беременность знаменитость.

Срок, на котором сегодня находится Казанова, пока неизвестен, однако по размерам живота в интернете предположили, что рожать звезде предстоит уже совсем скоро.

Поклонники Сати все, как один, ринулись поздравлять любимую певицу. В комментариях можно увидеть многочисленные пожелания удачи, здоровья, радости и легких родов. Многие пишут, что уже догадывались о положении Казановой после ее недавних концертов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Леди Гага прокомментировала слухи о своей беременности.

+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
88.74
-0.02 96.44
-0.12
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:52
«Авито» и Альянс по защите детей в цифровой среде подписали соглашение о сотрудничестве
18:37
«Россети» приняли в Санкт-Петербурге делегацию ГЭК Китая
18:30
Футболки с цитатами Владимира Путина стали самой популярной продукцией на ПМЭФ
18:23
«Запад не достиг цели»: главные темы первого основного дня ПМЭФ-2024
18:18
Решетников сообщил о рекордном товарообороте между Оманом и РФ в 2023 году
18:06
«Своевременно»: в ВТБ оценили решение по изменению лимита переводов по СБП

Сейчас читают

Кишечная палочка, обвес, обезвоживание: Роскачество раскрыло марки мороженого, которое может отправить на больничную койку
Президент России высказался о «планах РФ напасть на НАТО»: «Сбрендили совсем, что ли? Тупые как стол?»
Жертвы беспощадной болезни: пять красавиц-актрис, умерших от рака молодыми
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака