«Наш культурный код»: медиахолдинг МАЕР реализует в РФ 100 социальных проектов

Лидер рекламного рынка страны по площади медиафасадов называет одной из своих главных миссий помощь тем, кто в ней нуждается.

Российские компании задают добрый тренд. Все больше бизнесменов в стране увлечены не только гонкой за прибылью, огромное внимание сейчас уделяется социальным проектам.

И дело тут даже не столько в репутации. Предприниматели уверены, секрет — в уникальном культурном коде. Как и кому они помогают и для чего все это делается на самом деле, узнал корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Петербургский экономический форум — это не только бизнес и многомиллиардные контракты. С каждым годом компании становятся все больше социально ориентированными. Важно не только зарабатывать, но и помогать.

Тем более, у России — богатые традиции. Третьяков, Мамонтов, Морозов — их фамилии навсегда останутся в истории.

«Мы помним эти имена, только потому что, будучи людьми мудрыми, верующими и любящими Родину, они вложили огромную часть своих сил и капитала и жизни в то, чтобы создать Морозовскую больницу, Третьяковскую галерею, помогать ученым, построить театр», — сказал председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский

Помогать тем, кто помогает — одна из миссий компании МАЕР. Медиахолдинг предоставляет свои рекламные площадки для множества социальных проектов, разумеется — бесплатно.

«На сегодняшний день мы обладаем более чем пятью миллиардами визуальных контактов в месяц. И, естественно, у нас есть возможность делиться этим эфирным временем. Мы ведь — россияне, а у россиян — у нас — есть культурный код, он у нас заложен. Чтобы можно было поддержать, пережить, подумать, поддержать», — отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Сегодня эфирным временем поделились с еще одной благотворительной организацией. На ПМЭФ подписали соглашение между компанией МАЕР и фондом «Подарок Ангелу», который помогает в России тысячам детей с церебральным параличом.

«Сегодняшнее подписание — это такое логичное продолжение нашего сотрудничества. Потому что мы решили сделать эту работу более масштабной для того, чтобы действительно большое количество людей могли принимать участие в благотворительности, могли узнавать о нашем проекте, о нашем социальном проекте», — рассказала учредитель и генеральный директор БФ «Подарок Ангелу» (Доброшрифт) Анастасия Приказчикова.

О социальных проектах «Аэрофлота» благодаря МАЕР теперь тоже узнает гораздо больше людей. Ведь национальный перевозчик бесплатно перевозит ветеранов, помогает дикой природе.

Еще одно соглашение было подписано между МАЕР и музеем Гаража особого значения. Здесь речь о просветительской миссии. Чтобы как можно больше людей узнали о музее, в котором собрано полсотни уникальных автомобилей. На некоторых из них ездили первые лица российской империи.

«Компания стремится развивать техническую культуру и поддерживать технический автомобильный музей. Личная благодарность Константину Майору, спасибо за ваше продвижение», — сказал генеральный директор Музея Гаража особого назначения Федеральной службы охраны Алексей Беликов.

Лидер рекламного рынка страны по площади медиафасадов — компания МАЕР — уже давно не просто рекламная компания, а новое медиа XXI века.

«Объединив все экраны в одно уличное медиа, мы можем в момент запускать в режиме реального времени самые значимые новости как государства, так и бизнеса. Как запуски ракет, так и трансляции с посланием президента. В общем, новое медиа дает новую точку роста для получения», — отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Уверенно развиваясь, компания не забывает, как важно помогать другим. Сегодня у МАЕР — 100 социальных проектов. И это — только начало.