«Максимум заботы и внимания»: Сысоева рассказала об отношениях с Сашей Стоуном

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 22 0

Надежда Сысоева сообщила, что Саша Стоун проявляет к ней внимание и заботу

«Максимум заботы и внимания»: Сысоева рассказала об отношениях с Сашей Стоуном

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Разница в возрасте между ними составляет целых 14 лет. Как они находят общий язык?

Российская актриса и юмористка Надежда Сысоева без конца восхищается блогером Сашей Стоуном. В интервью журналу HELLO! она поделилась подробностями их общения.

Надежда рассказала, что во время участия в шоу на выживание, которое идет на одном из федеральных каналов, Саша заботился о ней. Блогер проявлял к Сысоевой много внимания и не оставлял одну в трудную минуту. Она также поделилась трогательным моментом. Стоун нашел возможность заказать для нее цветы в пустыне, так как дни проекта выпали на 8 Марта, а ему хотелось поздравить юмористку.

«Саша проявляет ко мне максимум заботы и внимания, так же было и на съемках. Он всегда поддерживал меня на испытаниях и в тяжелые эмоциональные минуты», —рассказала Сысоева.

Сам Стоун признавался, что души не чает в коллеге, а совместное участие в шоу позволило им сблизиться.

К своим 25 годам блогер крайне огорчен, что так не обзавелся семьей. Его свадьба с блогером Валей Карнавал отменилась после его предложения. О причине разрыва пара не говорила, да и в публичном пространстве друг о друге неприятные слухи они не пускали.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему суд решил перенести заседание Киркорова и Успенской.

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