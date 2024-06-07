Физподготовка и сдача ГТО: чем еще можно заняться этим летом в парках Москвы

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 22 0

В Москве начался летний сезон программы «ГТО в парках»

Физподготовка и сдача ГТО: чем еще можно заняться этим летом в парках Москвы

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Масштабный городской фестиваль продлится в столице России 100 дней.

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» жители столицы смогут бесплатно поучаствовать в программе «ГТО в парках», о старте спортивных тренировок сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Подготовиться к ГТО можно будет в любом из десяти городских парках столицы: на ВДНХ, в парках «Фили», «Сокольники», «Красная Пресня», «Северное Тушино», Дружбы, 40-летия Победы, 850-летия Москвы, имени Ю. М. Лужкова и «Академический».

Помогать в достижении спортивных успехов будут профессиональные инструкторы Мосгорспорта. Будут упражнения, которые развивают не только силу, но и улучшают общую физическую подготовку.

Записаться на бесплатные тренировки можно вплоть до 15 сентября. Сами занятия будут проходить с 10:00 по выходным, а поучаствовать могут как дети от шести лет, так и совершеннолетняя молодежь. Стоит упомянуть, что после регистрации нужно будет получить справку о состоянии здоровья.

Программа «ГТО в парках» продлится в Москве 100 дней.

Ранее 5-tv.ru писал, что в рамках городского фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» открылся даже винтажный маркет с предметами быта XVIII–XX веков.

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