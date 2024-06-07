Ему уже 30 лет: знаменитый ослик из «Шрека» нуждается в помощи

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В США знаменитый ослик из «Шрека» нуждается в помощи

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Supplied by FilmStills.net; 5-tv.ru

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Именно Пэрри стал прототипом героя из мультфильма.

Осел из культового мультфильма «Шрек» нуждается в помощи. Животное, ставшее прототипом для популярного персонажа, живет в природном парке в США.

Его кличка Пэрри, ему уже почти 30 лет. На его содержание у владельцев уходит все больше средств. Несмотря на то, что осел — практически знаменитость, мультипликаторы заплатили за его работу всего 75 долларов и даже не упомянули в титрах.

На помощь пришла местная мэрия. Из городского бюджета выделили десять тысяч долларов. Хотя всех расходов это не покроет, ведь в год содержание Пэрри обходится в несколько раз больше.

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