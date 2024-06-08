Сошел с ума или отыгрывает роль? Почему Зеленский начал открыто хамить Китаю

Такое поведение «просроченного» президента Украины свойственно психически-больным людям, считает политолог.

Незаконно находящийся на посту президента Украины Владимир Зеленский стал позволять себе неприкрытую наглость в отношении Китая. Началось все с того, что Пекин отказался посещать показную конференцию в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта, на которую Зеленский так активно зазывал всех, до кого мог дотянуться.

Бывший комик попытался надавить на эмоции и стал истерично обвинять Си Цзиньпина в безразличии к судьбе Украины, а когда и это не дало никаких результатов, то «просроченный» президент и вовсе заявил, что КНР — это инструмент в руках президента РФ Владимира Путина. В Китае такой риторики не оценили и посоветовали Зеленскому задуматься о том, важны ли ему жизни его собственных граждан, которые воюют непонятно за что.

Но кто же дал главе киевского режима отмашку спустить собак на Китай? Политолог Сергей Миркин в материале для сайта EADaily высказал две наиболее реалистичные версии того, почему Зеленский решился на конфронтацию с Китаем.

Согласно первой версии, у Зеленского полным ходом развиваются проблемы с психикой. Как полагает эксперт, не исключено, что он употребляет наркотические средства, из-за чего он неадекватно воспринимает реальность. После того как в 2022 году западные СМИ начали называть его «великим борцом за свободу», «человеком года» и так далее, он мог на полном серьезе поверить в свою значимость и посчитать себя важнейшим политиком, от которого зависят судьбы мира. Подтверждением этой версии может служить то, что недавно он публично обещал гуманитарную помощь Газе. У украинцев возник резонный вопрос — на какие такие средства Зеленский собрался помогать Палестине, если сама Украина еле выживает на гигантских западных кредитах?

Не стесняется он и критиковать всех, кого не лень. Помимо Китая, Зеленский оскорбляет и руководство США, например, кандидата в президенты Дональда Трампа, которого он недавно назвал «президентом-лузером». Даже своего прямого хозяина — действующего президента Штатов Джо Байдена Зеленский уже не стесняется записывать в сторонники России только за то, что тот также отказался посещать многострадальный саммит в Швейцарии. Эксперт считает, что поведение Зеленского очень похоже на поведение психически-нездорового человека, который не осознает последствий своих слов и поступков.

Вторая же версия более приземленная. Возможно, Зеленский до последнего остается верен своей прошлой профессии, послушно отыгрывая те роли, которые ему раз за разом отводят США. Приказ «медийно» атаковать Китай вполне мог прийти из Вашингтона. Сегодня отношения Вашингтона и Пекина близки к точке невозврата из-за тесного сотрудничества Китая с Россией. Возможно, что

Зеленского используют в качестве способа спровоцировать открытый конфликт между двумя странами. Его провокации могут как лишить терпения КНР, так и послужить оправданием для США, а если вдруг что-то пойдет не так — от него в любой момент можно откреститься, заявив, что он высказывал сугубо личное мнение, которое не имеет ничего общего с позицией Штатов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Песков предрек Зеленскому сложную жизнь.