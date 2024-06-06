Решение снизить мобилизационный возраст станет для главы киевского режима фатальным.

Владимира Зеленского ждет не лучшая судьба после того, как он покинет пост президента Украины. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков эксклюзивно рассказал корреспонденту «Известий» Николаю Иванову на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Песков считает, что Запад обязательно уберет Зеленского с поста президента как только тот сделает все, что им нужно. Он также заявил, что главу киевского режима ждет не лучшая судьба после ухода с должности, особенно, если он все же решится снизить мобилизационный возраст в стране.

«Очевидно, что введение более молодого возраста для мобилизации вызовет еще большую волну негатива внутри украинского общества, и он станет врагом многих-многих матерей, которые потеряют своих сыновей. Ему будет очень сложно жить на белом свете», — сказал Дмитрий Песков.

Владимир Путин также высказывался прежде про замену Зеленского. Вероятно, Вашингтон сначала надавит на него, чтобы возраст мобилизации в стране снизить до минимальных отметок, а затем поставит нового человека, тем более, уверен президент, кандидаты на этот пост уже имеются.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что президент ТПП прокомментировал налоговые изменения в России.