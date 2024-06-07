Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на жилье в малых городах

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 14 0

Соответствующее предложение было сделано на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума.

Путин предложил расширить семейную ипотеку по ставке 6% на жилье в малых городах

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin; 5-tv.ru

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Семейную ипотеку под 6% в малых городах смогут получать абсолютно все семьи с двумя детьми без привязки к их возрасту. Владимир Путин объявил об этом в ходе пленарного заседания XXVII Петербургского международного экономического форума.

Российский лидер отметил, что льготная ипотека в нашей стране будет доступна для всех семей в различных регионах, которые выразят желание построить свой дом. Новая форма будет действовать уже 1 июля текущего года.

Единственное условие заключается в том, чтобы хотя бы один ребенок на момент заключения договора по ипотечному кредиту не достиг 18-летнего возраста.

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