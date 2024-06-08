Верховный суд признал «Антироссийское сепаратистское движение»* экстремистским

Верховный суд России признал экстремистским «Антироссийское сепаратистское движение»*, в том числе и все входящие в него структурные подразделения. Теперь его деятельность запрещена в стране. Об этом сообщили 5-tv.ru в суде.

Так, суд удовлетворил своим решением иск Министерства юстиции, который был подан в апреле. Ведомство тогда заявило, что запрещенное теперь движение представляет собой международную общественную организацию, ставящую перед собой цель разрушить многонациональное единство и территориальную целостность России.

Максимальное наказание за участие в деятельности запрещенной экстремистской организации — пять лет лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Росфинмониторинг внес в реестр экстремистских движение «Я/мы Сергей Фургал»*. Поводом стали установленные судом факты. Например, организация неоднократно призывала к осуществлению экстремистской и террористической деятельности, организации массовых беспорядков.

*— признан в РФ экстремистской организацией, запрещен.