Крупный скандал: в США затравили 100-килограммовую победительницу конкурса красоты

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 24 0

В США затравили 100-киллограммовую победительницу конкурса красоты Милликен

Крупный скандал: в США затравили 100-килограммовую победительницу конкурса красоты

Фото: Instagram* / thenamalmiss

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пользователи сети не смогли спокойно принять победу нестандартной модели.

Победа плюс сайз модели Сары Милликен на конкурсе красоты в США вызвала крупный скандал. Для американцев победа девушки, которая весит около 100 килограммов, оказалась весьма неожиданной, даже несмотря на их толерантные взгляды.

«На конкурсе Мисс Алабама победительница настолько велика, что ей понадобятся по крайней мере два места в авиакомпании и пара удлинителей ремней безопасности», — приводит слова интернет-пользователей издание 7Дней.ru.

Однако 23-летняя Милликен не собирается останавливаться на достигнутом. Ее новая цель — борьба за звание «Мисс Америка». Конкурс должен пройти во Флориде в День благодарения.

Из-за того, что победительницу стали травить в социальных сетях из-за внешности, ей пришлось закрыть доступ к своей странице, а прессе звезда сообщила, что подобные оскорбления «задевают ее лишь на пять минут».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Боня назвала блогера Сашу Стоуна истеричкой.

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
88.76
0.02 96.69
0.12
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

2:52
Индексация пенсий в России затронет почти 8 млн работающих пенсионеров
2:38
Крупный скандал: в США затравили 100-килограммовую победительницу конкурса красоты
2:36
«Немедленно»: Франция начинает подготовку украинских пилотов
2:24
СК РФ установит обстоятельства преступления ВСУ в Херсонской области
2:09
«Максимум заботы и внимания»: Сысоева рассказала об отношениях с Сашей Стоуном
1:57
Байден подписал новые указания по условиям применения США ядерного оружия

Сейчас читают

Подросток случайно убил пристававшего к нему незнакомца в Москве
Снимите розовые очки: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 июня
«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака