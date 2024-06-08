Жестокая расправа: дедушка зарезал внучку и двухлетнюю правнучку в Красноярске

Подозреваемый в совершении преступления расправился со своими родными, нанеся им множественные удары в живот и шею.

В Красноярске пожилой мужчина жестоко расправился со своими близкими. Он зарезал внучку и двухлетнюю правнучку в момент бытового конфликта. О чудовищном преступлении сообщило Главное следственное управление Следственного комитета (СУСК) по Красноярскому краю и Республике Хакасии в своем Telegram-канале.

В минувшую пятницу в правоохранительные органы поступило сообщение, что в одной из красноярских квартир находятся тела с признаками насильственной смерти. Полиция тут же выехала на место происшествия. Вскоре возбудила уголовное дело и задержала подозреваемого.

Дедушка зарезал внучку и правнучку. Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия / krksledkom

Им оказался 75-летний пенсионер. В ходе следствия выяснилось, внучке он нанес множественные ножевые ранения в живот, двухлетней девочке — в шею. В тот момент в квартире больше никто не находился. Муж погибшей был на работе.

«Подозреваемый задержан, он допрошен об обстоятельствах совершенного преступления. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — написали правоохранители.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что веселье в Петербурге закончилось реанимацией и двумя трупами.